Кызыл, , 12:48 — REGNUM В 2020 году объём инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и социальной сферы Тувы составил 17,9 млрд рублей, что на 12,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

При этом почти половина из всего объёма (около 45,6%) составили государственные инвестиции. Иностранные инвесторы вложили в экономику республики 25,3%.

«Основным источником финансирования инвестиционной деятельности являлись бюджетные средства (48,8% общего объема капиталовложений), собственные средства организаций составляли 35%, на заёмные средства банков и других организаций приходилось 13,1%», — отметили в службе статистики.

Основными объектами вложений являлись строительство и реконструкция сооружений, добыча полезных ископаемых, научная и профессиональная деятельность и так далее.

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