Москва, , 12:50 — REGNUM Сотрудничество между Россией и Турцией носит глубоко осознанный характер и базируется на принципах взаимоуважения. Об этом 16 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со столетием подписания Договора о дружбе и братстве между правительством РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции.

«Наше сотрудничество имеет глубоко осознанный характер, опирается на принцип добрососедства, взаимное уважение и учет интересов, нацеленность на совместную продуктивную работу ради благополучия и процветания народов России и Турции, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и на Европейском континенте в целом», — говорится в опубликованном комментарии.

Также в российском МИД подтвердили готовность наращивать конструктивное взаимодействие с Анкарой по всем направлениям деятельности, расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализовывать перспективные проекты в энергетике, промышленности и инфраструктуре, а также совершенствовать культурно-гуманитарный обмен и человеческие контакты.

«Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — заключается в комментарии.

Отметим, Московский договор о дружбе и братстве, по которому РСФСР фактически признала независимость Турции, был заключен в 1921 году и, согласно этому документу, все ранее действовавшие между сторонами соглашения были признаны недействительными. Также договор установил новую северо-восточную границу Турции.