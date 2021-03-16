Пермь, , 12:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 16 марта, выявлено 136 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше прошлого суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Стоит отметить, что число выписанных за сутки пациентов из COVID-отделений более чем в двое превышает показатель выявленных заражений: 289 против 136.

Среди выявленных носителей коронавируса десять детей. В больницах лечение получают 42 человека, еще 94 пермяка находятся дома под наблюдением врачей.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 49 373 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 42 807 человек. Жертвами COVID-19 стали 1840 пермяков, в том числе девять смертей подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье более 2 тыс. коек COVID-отделений вернули для планового лечения