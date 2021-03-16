Красноярск, , 12:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 134 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 16 марта в региональном оперативном штабе. Темп прироста за сутки составил 0,2%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За весь период в крае коронавирус выявлен у 64 881 человека. Список выздоровевших за сутки пополнился 121 фамилией. За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус победили уже 60 063 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в регионе было выявлено 133 носителя коронавируса, выздоровели 135 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19