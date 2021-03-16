Мурманск, , 12:47 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19, 35 из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, инфекцию подтвердили также у 10 жителей Североморска, у восьми мончегорцев, у пяти оленегорцев, у трех жителей Ловозерского района и у трех — Кандалакшского. По два случая COVID-19 зарегистрировано в Апатитах, Кировске, Ковдорском, Кольском и Печенгском районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 357 жителей Кольского Заполярья.