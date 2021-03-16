Поворино, Воронежская область, , 12:46 — REGNUM Уголовное дело в отношении врача районной больницы по обвинению в смерти пациентки передано в суд в Воронежской области, об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дело в отношении 54-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Поворинской районной больницы было возбуждено и расследовалось по статье о причинении смерти по неосторожности. Как полагает следствие, в апреле 2020 года, обвиняемый, являясь дежурным врачом анестезиологом-реаниматологом, оказывал медицинскую помощь 56-летней местной жительнице, поступившей в тяжелом состоянии. Женщину перевели в отделение реанимации больницы. Согласно материалам дела, после проведения операции обвиняемый не обеспечил почасового наблюдения за пациенткой, покинув реанимационное отделение. Медик не заметил у пациентки повреждение вены у женщины и не оказал соответствующую помощь. В результате состояние пациентки ухудшилось, она скончалась. Сам врач свою вину полностью признал.

По информации прокуратуры, фигурант дела уже имеет судимость в связи со смертью пациента при проведении анестезии. В 2017 году врач был осужден к ограничению свободы, на 2,5 года он отстранялся от врачебной деятельности, в настоящее время судимость погашена.

Уголовное дело о смерти женщины направлено в суд, обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.