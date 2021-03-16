Киев, , 12:46 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия очень сомневается в реальности создания парламентской коалиции с фракцией Тимошенко «Батькивщина».

Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия заявила, что «Слуга народа» общается со всеми фракциями и в теории может создать «большую коалицию», а не ограничиваться только «Батькивщиной».

"Необходимо составить коалиционное соглашение, должно быть длительное обсуждение, должна быть программа действий… По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но их можно и следующие три года вести», — сказал политик.

Что касается непосредственно «Батькивщины», Арахамия привел в пример ситуацию с внедрением земельной реформы.

«Рынок земли для нас — программное обещание, которое мы выполнили, а для Юлии Тимошенко — священная война… И как мы можем этот простой вопрос решить в коалиции?», — задался вопросом глава фракции «СН».

ИА REGNUM напоминает, что накануне «Батькивщина» предложила создать коалицию в Верховной раде с правящей на Украине партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. Как заявила Юлия Тимошенко, объединение необходимо, чтобы вывести страну из экономического тупика. Вместе с тем, по словам экс-премьера Украины, она готова объединиться с Зеленским и помогать ему выйти из кризиса, но только в случае полной смены стратегии управления государством.

Ранее эксперты подсчитали, что народные депутаты парламентской фракции «Слуга народа» в 2020 году обеспечили принятие в Верховной раде собственными силами всего 16% всех законов, для остальных голосований им требовалась помощь других фракций и внефракционных депутатов.