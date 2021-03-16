Березовский, , 12:45 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил отремонтировать поликлинику №1 в Березовском. Во время посещения медицинского учреждения пациенты пожаловались главе региона на очереди, нехватку медицинского персонала и плохое состояние помещения.

Отметим, что поликлиника располагается в здании 1977 года постройки и нуждается в капитальном ремонте.

«Недопустима ситуация, когда люди не могут вовремя получить качественную медицинскую помощь из-за нехватки специалистов, а также вынуждены лечиться в учреждении, не отвечающем современным требованиям, — заявил Цивилёв. — В таком состоянии поликлинику оставлять нельзя. В ближайшее время проведём техническое обследование здания. После этого можно будет начать подготовку проектно-сметной документации для будущего ремонт».

Отметим, что к поликлинике прикреплено более 23,8 тыс. человек, специалисты принимают до 400 пациентов в сутки. Поликлиника укомплектована врачами на 36%, средним медперсоналом — на 65%. Губернатор поручил проработать также варианты привлечения медиков.