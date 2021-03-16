Москва, , 12:45 — REGNUM Предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина дифференцировать ставку по льготной ипотеке в зависимости от среднедушевого дохода по региону высмеял доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Страшно не то, что Вячеслав Викторович уважаемый не знает науку экономику. Страшно то, что он уверен, что её знает», — написал он в своём телеграм-канале.

Развивая тему, Кричевский также отметил, что следуя логике Володина, можно было бы дополнить критерии дифференциации, включив в список тех, кто должен платить меньше за ипотеку, к примеру, обладателей государственных и региональных званий, степеней, наград и поощрений, а также участников волонтерских движений.

«Добровольцы должны платить меньше», — иронизирует эксперт.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным, если льготная ставка по ипотеке будет устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. По его мнению, это послужит дополнительным стимулом жить и работать на местах.

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