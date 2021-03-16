Москва, , 12:45 — REGNUM Ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 6% в случае нарастания инфляционного давления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя соответствующий прогноз агентства «Блумберг».

"Прогноз аналитиков «Блумберг» вполне реальный в случае нарастания инфляционного давления и продолжения дальнейшего роста доходности по ОФЗ, — сказал Домащенко. — Влияние на экономику будет нейтрально, так как ставки на финансовом рынке вслед за «безрисковыми» ставками по государственным облигациям и без того поднялись. Просто ЦБ РФ в своих решениях пойдет за рынком. Возможно, слухи о росте ставок заставят какой-то бизнес принять решение о кредитовании или рефинансировании кредитов пораньше, не откладывая в долгий ящик».

Также он уточнил, что ставки по депозитам приподнимутся синхронно уровню ключевой ставки.

Напомним, что ранее агентство «Блумберг» сообщило, что Центробанк может до конца 2020 года поднять ключевую ставку до 6%.