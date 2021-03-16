Махачкала, , 12:45 — REGNUM В столице Дагестана приняты экстренные меры для пресечения попадания в водопровод грязной воды. В двух районах города Махачкалы отключили подачу воды из-за угрозы пищевых отравлений в связи с тем, что водоканал не справляется с её очисткой.

С 08:50 16 марта без воды остались более 36 тыс. жителей Ленинского и Советского районов, в том числе 9 тыс. детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В зону отключения попал 21 социально-значимый объект, в том числе шесть медорганизаций, пять школ и десять детских садов. Без воды остались также жильцы 49 многоэтажных жилых домов и 4568 домов частного сектора.

Причиной экстренной ситуации стало таяние снега, которого в последние недели в Дагестане выпало очень большое количество.

«В связи с тем что по каналу имени Октябрьской революции протекает грязная и мутная вода по причине таяния снегов, руководством горводоканала было принято решение перекрыть шлюзы в Хушетское водохранилище», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС сообщили, что в настоящее время предпринимаются все меры для восстановления водоснабжения. Для жителей отключенных районов организуется подвоз воды.