Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Представителям руководства Грузии и лидерам оппозиции осталось сделать последние шаги для подписания соглашения по выходу из политического кризиса, но эти шаги являются наиболее сложными. Об этом 16 марта сообщил посол Франции в Тбилиси Диего Колас на своей странице в соцсети Twitter.

«Последние шаги перед соглашением — самые трудные, — написал Колас. — Вперед Грузия! У каждой стороны есть шанс показать, что дискуссии, ощущение ответственности и решительность могут помочь разрешить серьезные разногласия и укрепить демократию».

Французский дипломат также выразил благодарность за участие в переговорах в качестве посредника представителя Евросовета Кристиана Даниэльсона, который находится в Грузии с 12 марта и планирует уехать только после достижения конкретного результата в переговорах.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. В последние дни между конфликтующими сторонами идут интенсивные переговоры.

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