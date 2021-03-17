Ульяновск, , 04:21 — REGNUM В Ульяновской области второй этап строительства Президентского моста выполнен на 65%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе в 2021 году реализуются три крупных дорожных проекта, один из которых — строительство второго этапа второго пускового комплекса мостового перехода через реку Волгу «Президентский». Его протяжённость превышает 2,5 км.

На мостовое строительство из федерального бюджета направлено 800 млн рублей, общая стоимость работ оценивается в 1,995 млрд рублей. Ульяновские власти отмечают, что в настоящее время работы завершены на 65%. Открытие движения запланировано в августе-сентябре 2021 года.

Всего на дорожное строительство в течение года направят 3,457 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году была выполнена поверхностная обработка трех участков дороги протяжённостью 25,2 км на подходах к Президентскому мосту в Ульяновске в Мелекесском районе.

Напомним, в марте 2020 года в Ульяновске начали строить левобережную развязку на Президентском мосту. Развязка нужна для прямого выезда к мостовому переходу. Новый участок разгрузит Димитровградское шоссе, где интенсивность движения достигает 30 тысяч автомобилей в сутки, и сократит время в пути.

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