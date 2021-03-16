Киев, , 12:49 — REGNUM В случае проведения выборов президента Украины, за действующего главу государства Владимира Зеленского могли бы проголосовать 27% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом. Об этом сказано в отчёте социологического Центра Разумкова, опубликованном 16 марта на официальном сайте организации.

По данным социологов, за бывшего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 20% опрошенных, а за одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 17%.

В ходе опроса также моделировалась ситуация, когда во второй тур президентских выборов выходят по два из четырёх возможных кандидатов — Зеленский, Порошенко, Бойко или спикер Рады Дмитрий Разумков. Зеленский во втором туре побеждает каждого из этих кандидатов, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает только Бойко.

Исследование проводилось с 5 по 9 марта 2021 года. Всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее исключённый из партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский узурпировал власть в стране и фактически стал «монархом».

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