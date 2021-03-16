Рязань, , 12:49 — REGNUM В Рязанской области 16 марта подтверждены 60 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 52 пациента, скончались три человека.

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Всего в Рязанской области выявлены 25 462 носителя инфекции. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 10 771 человек. Показатель заболеваемости составляет 2 277,83 на 100 тысяч населения. Справились в болезнью 23 557 жителей области.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрированы три летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 332 человека.