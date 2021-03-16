Москва, 16 марта, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Повысит ли Банк России ключевую ставку на заседании 19 марта? Около 30 аналитиков при опросе агентством Bloomberg заявили, что регулятор оставит ставку на уровне 4,25%. По мнению участников рынка, скачок цен является временным явлением, и причин для повышения ставки недостаточно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Немногочисленные сторонники точки зрения, что Банк России повысит ставку, указывают на инфляционные риски, они считают, что повышение ставок не скажется на экономической активности в условиях восстановления роста экономики, а рубль продолжит укрепляться благодаря росту цен на нефть.

Вместе с тем Банк России рассматривает возможность повысить ключевую ставку до конца года до 5,5% или даже 6%, рассказал некий источник Bloomberg.

По данным источника, это связано с растущей инфляцией и «опасениями» из-за планов правительства увеличить расходы. По данным за февраль, в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,7% против обозначенной ЦБ цели в 4%.

Ключевая ставка — это принципиальный вопрос всей экономической политики российских монетарных властей. Снижение ключевой ставки до 4,25% было ошибочным решением.

Заниженная ключевая ставка — это инфляция, девальвация, долларизация экономики и бегство капитала. Российский рубль при нынешних депозитных ставках перестал быть валютой сбережений. Отсюда бегство граждан на рынок акций, в недвижимость и, конечно, доллар.

Справедливый уровень ключевой ставки Банка России — 6−7%, и чем быстрей ставка окажется в этом коридоре, тем лучше. Одновременно надо переходить к политике сильного рубля. На месте Банка России я бы 19 марта поднял ставку сразу с 4,25% до 4,75%.

В Банке России очень квалифицированные кадры и прекрасно всё понимают. Однако лоббизм заемщиков очень серьезен. Думаю, что 19 марта ставка останется без изменений, будет хорошо, если прогноз не подтвердится», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России может резко поднять ключевую ставку до 6% уже в 2021 году, передавало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что такое повышение показателя займёт три года.

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