Москва, , 12:46 — REGNUM В следственном изоляторе № 5 Москвы (СИЗО «Водник») произошел бунт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Из-за конфликта с сотрудником изолятора его заключенные попытались устроить погромы. Бунт начался ещё 14 марта. В результате него было разбито восемь форточек для раздачи пищи, столько же камер видеонаблюдения, семь смотровых глазков, четыре информационных стенда и такое же количество кнопки вызова сотрудников, а также один радиоприёмник.

«На борьбу с режимом поднялись заключенные из девяти камер. Помимо погромов, они напали на прапорщика Елеусенова, который в воскресенье был дежурным — ему пригрозили расправой и забросали его «разными предметами». Сейчас проверку проводят полиция, прокуратура и СК», — отмечено в сообщении.

По информации РЕН ТВ, в бунте приняли участие более десятка арестантов.

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