Лондон, , 12:42 — REGNUM В Великобритании представлен обновлённый внедорожник Citroen C3 Aircross. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент дилеры приступили к приёму заказов на обновленный вседорожник. В базовой комплектации его стоимость составляет 17 320 фунтов стерлингов (около 1,77 млн рублей).

Новинка имеет три комплектации и три мотора на выбор. Внешне рестайлинговый Citroen C3 Aircross больше всего выделяется лицевой частью. Здесь стоит отметить двухярусную головную оптику, разделённую на две части решётку радиатора и стильный бампер.

Цветовая гамма модели пополнилась семью новыми оттенками. В общей сложности автолюбители теперь могут выбрать одну из 70 контрастных схем окраски кузова и крыши.

Авто укомплектовано новыми глянцевыми колёсными дисками из лёгкого сплава с алмазной огранкой черного цвета.

Базовым мотором модели является трехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель PureTech 110 рабочим объёмом 1,2 л производительностью 108 л. с.

Ранее в Швеции прошли первые испытания прототипа компактного кроссовера Citroen C21, собранного на модульной платформе CMP группы PSA.

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