16 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили заявление о том, что Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения

Артур Савин, , 13:32 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 марта в социальной сети Facebook.

Арцах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это очень хорошо. Мирно надо жить», — поделилась своим мнением Ирина Ш.

Многие пользователи положительно отнеслись к данной новости. Люди уверены, что регион наконец-то приходит к мирной жизни и война осталась в истории.

«Долго пришлось ждать этого дня. Наконец можем сказать, что конфликт уже разрешён!» — считает Fuad A.

Некоторые комментаторы отметили позитивную сторону переговоров между Азербайджаном и Арменией, но тем не менее они отметили, что вряд ли стороны забудут взаимные претензии друг к другу.

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Kremlin.ru

«Мир — это хорошо. Но куда деть неприкрытую агрессию Азербайджана и Турции?!» — задаётся вопросом Marina P.

Нашлись и те, кто указал, что того результата, к которому пришли стороны конфликта, можно было достичь вообще без жертв.

«Всё это можно было делать и без столетних войн. Лучше поздно, чем никогда», — пишет Samira H.

Напомним, 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде заявил, что Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе.