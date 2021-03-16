Лос-Анджелес, США, , 12:39 — REGNUM Кристофер Маккуорри выложил в сеть фото со съёмок шпионского боевика «Миссия невыполнима 7». Снимок был опубликован 16 марта на странице режиссёра в Instagram.

На фотографии запечатлена Ванесса Кирби в образе Белой Вдовы. Этот персонаж впервые появился в картине «Миссия невыполнима: Последствия», вышедшей на экраны в 2018 году.

https://www.instagram.com/p/CMc5QyCjg3d/

Напомним, Белая Вдова — это дочь торгующей оружием женщины, известной под прозвищем Макс, с которой Итан Хант (Том Круз) имел дело в оригинальном фильме «Миссия невыполнима». Её сыграла британская актриса Ванесса Редгрейв.

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