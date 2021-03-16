Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В одной из школ в Ленинском районе Новосибирска сегодня днём, 16 марта, произошло возгорание. Пожарные оперативно его ликвидировали. Пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью учащихся и преподавателей также отсутствует. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ

«В 14:45 (время местное) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации школы по ул. Титова в Ленинском районе Новосибирска. В течение шести минут первые пожарные расчёты прибыли на место вызова. В ходе разведки установлено, что произошло возгорание в раздевалке на первом этаже. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение на площади 6 кв.м. Предварительно горели детские вещи и обувь, — уточнили в ведомстве. — До прибытия подразделений пожарной охраны администрация производила эвакуацию учащихся. Пожарные одновременно с тушением возгорания также оказывали помощь в эвакуации».

Сейчас дети размещены в спортзале. Родителей попросили не паниковать и забрать их по согласованию с классными руководителями и администрацией школы.

Уточняется, что причину инцидента установят дознаватели МЧС России.