Сыктывкар, , 12:38 — REGNUM За последние сутки в Коми список заболевших COVID-19 пополнили 66 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 20 и Ухте — 18. Под медицинским наблюдением находятся 2737 человек.

По данным ведомства, за последние сутки в регионе скончались два ковид-пациента, всего с начала пандемии — 775.