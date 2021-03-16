Оренбург, , 12:36 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура в ближайшее время направит в суд уголовное дело о воровстве нефти почти на 5 млн рублей. Уже утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По делу проходят 11 жителей региона. Все они — работники нефтедобывающего предприятия. Им инкриминируют пункты «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ («Хищение чужого имущества организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, воровство осуществлялось с июня 2019 года по январь 2020 года с территории пунктов сбора и налива нефти в Александровском районе, принадлежащих нефтедобывающему предприятию региона. Доказано 28 фактов кражи.

Общий объем похищенной нефти составил 261 тонну, ущерб оценивается в более чем 4 млн 700 тыс. рублей. В рамках расследования уголовного дела им заявлен гражданский иск о солидарном взыскании с подсудимых похищенных средств.