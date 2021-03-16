Москва, , 12:37 — REGNUM Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости ограничить количество контрольных работ и проверок качества образования в школах, передает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

«Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве, и действительно, у ребят должно быть время на обучение», — сказал глава ведомства на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Он добавил, что дискуссия по этому вопросу идёт уже давно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Музаев заявил, что в России после проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году можно будет поднять вопрос об изменении формата итоговой аттестации.

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