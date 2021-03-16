Краснодар, , 12:35 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 марта. Сутками ранее сообщалось о 123 новых носителях инфекции.

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Лидирует среди муниципалитетов Краснодар — там подтверждено 35 новых случаев, на втором месте Новороссийск — 12 новых носителей, на третьем — Армавир, где подтверждено десять случаев заражения. Всего новые случаи заражения за сутки выявлены в 26 муниципальных образованиях региона.

За весь период пандемии на Кубани коронавирус выявили у 40 597 человек, в том числе у 2 774 детей. Выздоровели 35 414 пациентов. Скончались от осложнений на фоне инфекции 2 147 человек.

В больницах региона с COVID-19 находятся 1064 человека, в том числе 58 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО. 1972 пациента лечатся на дому.