Лос-Анджелес, США, , 12:37 — REGNUM В нынешнем году за статуэтку премии американской академии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будут бороться восемь кинокартин. Об этом 16 марта сообщается на сайте кинопремии.

Номинантами премии «Оскар» нынешнего года в категории «Лучший фильм» стали: «Отец» Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

При этом режиссёры Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао и Эмеральд Феннелл, чьи фильмы претендуют на звание лучшего, вошли в номинацию «Лучший режиссер», пятым номинантом на данное звание стал Томас Винтерберг, режиссер фильма «Еще по одной».

Претендентами на звание лучшего актера стали Риз Ахмед («Звуки Металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ён («Минари»), кроме того на премию номинирован посмертно Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

Также за звание «Лучшей актрисы» поборются Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Виола Дэвис («Ма Рейни: мать блюза)» и Андра Дэй («США против Билли Холидэй»).

Вместе с тем картины российских режиссёров Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» и Виктора Косаковского «Гунда» не вошли в число номинантов на премию «Оскар».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что короткометражный фильм «Белый глаз» израильского режиссера Томера Шушана номинирован на премию «Оскар» в категории «Короткометражный фильм в прямом эфире».