Седжон, Южная Корея, , 12:37 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у трех представителей сухопутных войск в Сэджоне. Общее число подтверждённых случаев в армии увеличилось до 625. Из них 589 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 363 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 96 380.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 350 носителей коронавируса