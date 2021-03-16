Киев, , 12:34 — REGNUM С начала этого года в Украине стало больше работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату, сообщила 16 марта государственная службы статистики страны.

Как сообщает ведомство, количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 февраля 2021 года по всей Украине составило 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике.

На одного работника задолженность составляет в среднем 20 тыс. грн (порядка 700 долларов), что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за январь 2021 года.

Служба статистики информирует, что увеличение долга в январе наблюдалось в 19 регионах Украины из 24, при этом самое существенное — в Киеве (на 130,7 млн грн), Харьковской (на 84,4 млн грн), Львовской (на 52,4 млн грн) и Днепропетровской (на 43,0 млн грн) областях.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году Верховная рада Украины приняла закон о том, что гражданам, потерявшим часть доходов из-за несвоевременной выплаты, будут предусматриваться компенсации. В частности, это касается зарплат, пенсий и социальной помощи. Согласно этому документу, если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы.