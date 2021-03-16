Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил эффективность системы COVID-светофор. По его словам, данный механизм оценки ситуации с распространением коронавируса в муниципальных образованиях был выбран верно.

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«Мы увидели, что система COVID-светофор позволяет оперативнее реагировать по отдельным муниципальных образованиям на ситуацию. Например, если муниципалитет попадает в «красную зону», значит наши специально созданные для этого группы туда выезжают и разбираются в причинах. <…> COVID-светофор сегодня быстро показывает муниципалитетам на необходимость принятия тех или иных дополнительных мер. Эта система выбрана верно», — отметил Голубев в телеэфире.

Если в середине февраля в «красной зоне» находились 22 муниципальных образования и только два — в «зелёной зоне», то на сегодняшний день в «красную зону» включены четыре муниципальных образования.

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