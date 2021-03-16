Манила, , 12:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает Antara.

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Гарри Роке заявил, что не контактировал с лидером страны с момента получения результатов теста.

У пресс-секретаря президента Филиппин практически нет симптомов болезни, и он продолжит работать дистанционно.

Рост числа случаев заражения коронавирусом на Филиппинах вызвал опасения, что в стране снова введут локдаун. Но Гарри Роке подчеркнул, что такой шаг маловероятен, по крайней мере, в марте 2021 года, поскольку пропускная способность больниц остается ниже критического уровня.

Министерство здравоохранения Филиппин намерено привить от коронавируса 70 млн человек. Прививки с 1 марта 2021 года сделали более 193 000 жителей Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Филиппин выявили 52 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

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