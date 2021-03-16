Белгород, , 12:37 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере сотрудниками МРЭО УГИБДД возбуждено в СУ СК Белгородской области 16 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. По версии следствия, за время преступной деятельности сообщники получили более одного миллиона рублей.

В СК уточняют, что противоправная деятельность жителей области и должностных лиц МРЭО УГИБДД началась в январе 2019 года. По версии следствия, сообщники систематически получали взятки за оказание государственных услуг при регистрации автотранспортных средств, проведении экзаменов на право управления транспортных средством и выдачи водительских удостоверений. Подозреваемые за деньги «принимали» госэкзамен как у новых водителей, так и у тех, кто был ранее лишён прав.

«За оказание конкретной государственной услуги была установлена определенная ставка. Роли в организованной группе были тщательно распределены, соблюдались условия «конспирации». За время преступной деятельности от жителей области было получено более миллиона рублей», — говорится в официальном сообщении.

По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски, изымается документация, связанная с оказанием государственных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятерых сотрудников Белгородского УМВД подозревают в получении взяток