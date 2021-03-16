Москва, 16 марта 2021, 12:33 — REGNUM Трёхэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) ввели в эксплуатацию в Зеленограде. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
ФОК возведён на средства инвестора в микрорайоне Крюково. Антосенко отметил, что выдача разрешения на ввод в эксплуатацию позволяет передать объект для отделки и установки оборудования.
Общая площадь ФОКа составляет 5,4 тыс. кв. метров. Помимо плавания, спортивный комплекс позволяет заниматься игровыми видами спорта — баскетболом, волейболом и мини-футболом.