Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Ближайшие игры хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» посвятит памяти скончавшегося 16 марта капитана команды Тимура Файзутдинова. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе клуба.

МХК «Динамо Санкт-Петербург». Хоккеисты МХК «Динамо СПб» посвятят ближайшие игры умершему капитану

Напомним, 19-летний капитан команды Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против «Локо». Шайба попала в височную часть головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти молодого спортсмена не удалось.

«Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» — «Нефтяник», пройдёт в память о нашем игроке и начнётся с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре», — пояснили в клубе.