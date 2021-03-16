Казань, , 13:02 — REGNUM Нацинальная библиотека Татарии с 20 марта возобновляет книговыдачу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Жители республики вновь смогут оформить читательский билет, взять книгу домой или почитать ее в залах библиотеки. Работать нацбиблиотека будет с 9:00 до 21:00 (мск). Организаторы на 20 марта запланировали для любителей чтения насыщенную программу — мастер-классы, кинопоказы, эксурсии по библиотеке и многое другое.

В открытом доступе здесь находятся порядка 150 тыс. книг. В шести книгохранилищах разместили за семь месяцев более 1,5 млн книг, периодических изданий и других документов. Оформить заказ на них можно в читальном зале с помощью читательского билета.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2020 году учреждения культуры посетили около 23 млн человек. Показатель посещаемости составил почти 78%.

Читайте также: В Татарии надеются на рост посещаемости учреждений культуры