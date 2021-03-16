Кишинёв, , 12:30 — REGNUM Проведение досрочных выборов в парламент Молдавии в период, когда в стране высокие темпы распространения коронавируса, несёт высокие риски для жителей страны, заявил 16 марта лидер партии «Про Молдова» Андриан Канду на брифинге после встречи с президентом республики Майей Санду. Видеотрансляцию вёл интернет-портал Privesc.Eu.

«Мы понимаем желание Майи Санду в ходе досрочных выборов сменить политический класс, но идти на досрочные выборы в таких условиях равносильно геноциду. Кто знает, что нас ждет в июне, июле, августе», — сказал Канду.

Он также заявил, что партия «Про Молдова» не участвует в переговорах по созданию парламентского большинства и находится в оппозиции.

Санду сегодня, 16 марта, запланировала встречи с депутатами партий: «Шор», «Про Молдова», «Платформа Достоинство и правда», «Демократической партии», «Партии действий и солидарности» и «Партии социалистов». После завершения встреч она сделает заявление на брифинге.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства. С декабря 2020 года из-за разногласий между главой государства и депутатами, в стране не получается утвердить кандидатуру премьер-министра.

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