Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Колледжи Казахстана отменят вступительные экзамены для выпускников девятых классов. Об этом заявила заместитель министра образования и науки республики Бибгуль Асылова на расширенном заседании комитета Мажилиса (парламента) по социально-культурному развитию.

По её словам, специальные испытания будут сохранены для педагогических, медицинских и творческих специальностей. Замминистра добавила, что ведомство разработало новый механизм размещения государственного заказа.

Асылова напомнила, что ранее госзаказ размещали управления образования. Согласно новому механизму, студенты самостоятельно будут выбирать колледжи и специальности.

Кроме того, при размещении государственного заказа будут учитываться среднесрочные и долгосрочные потребности экономики в кадрах, а также положение на рынке труда.

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