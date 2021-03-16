Благовещенск, , 12:28 — REGNUM В Приамурье готовы начать вакцинацию от коронавируса студентов вузов и сузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в Приамурье поставлено 48 360 доз препарата «Спутник V». Первым компонентом привился уже 42 691 человек, вторым — 27 486.

«Исходя из групп приоритетов, прививки поставили 31 587 лиц, относящихся к группе приоритета 1-го уровня, 6617 лиц приоритета 2-го уровня и 2007 амурчан, относящихся к группе приоритета 3-го уровня», — рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 50 тыс. жителей уже вакцинировались от коронавируса.