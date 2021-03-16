Москва, , 12:26 — REGNUM Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс стоит в очереди на прививку от коронавируса, его очередь подойдет в июне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с Дамсом в ходе пленарного заседания.

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«У нас очередь на прививку». «И когда ваша очередь подойдет?». Он говорит: «В июне», — пересказал состоявшийся накануне разговор с Дамсом Володин.

«Вот смотрите, как живет Европа. Сейчас вы знаете еще ряд стран высказались против применения вакцины, которую выпускают для них. Вот вам ситуация. Но вместе с этим блокируют нашу вакцину, не допускают на рынок», — отметил Володин.

Он призвал парламентариев использовать возможность и вакцинироваться «Спутником V».