Москва, 16 марта 2021, 12:26 — REGNUM Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс стоит в очереди на прививку от коронавируса, его очередь подойдет в июне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с Дамсом в ходе пленарного заседания.
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«У нас очередь на прививку». «И когда ваша очередь подойдет?». Он говорит: «В июне», — пересказал состоявшийся накануне разговор с Дамсом Володин.
«Вот смотрите, как живет Европа. Сейчас вы знаете еще ряд стран высказались против применения вакцины, которую выпускают для них. Вот вам ситуация. Но вместе с этим блокируют нашу вакцину, не допускают на рынок», — отметил Володин.
Он призвал парламентариев использовать возможность и вакцинироваться «Спутником V».