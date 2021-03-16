Нью-Йорк, США, , 12:25 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. Кроме того, защитник Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

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