Москва, , 12:27 — REGNUM В России после проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году можно будет поднять вопрос об изменении формата итоговой аттестации. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

«Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — сказал Музаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году выпускники, не планирующие поступления в высшие учебные заведения, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Форму сдачи экзаменов можно изменить не позднее чем за две недели до начала экзаменов.