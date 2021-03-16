Барнаул, , 12:25 — REGNUM Алтайский фонд микрозаймов сменил название. Как пояснил его исполнительный директор фонда Владислав Уваров, теперь организация назвается Алтайский фонд финансирования предпринимательства, что больше соответствует тому, чем занимаются в фонде (оказывают государственную финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса — прим.ИА REGNUM).

«Кроме того, термин «микрозаймы» приобрело негативный оттенок в связи с недобросовестностью некоторых игороков на финансовом рынке. Наша компания ничего общего не имеет с займами «до зарплаты». Мы выдаем займы только предпринимателям и только на развитие бизнеса: у нас минимальные годовые ставки (не более ключевой ставки ЦБ РФ) и сумма займа до 5 млн рублей», — подчеркнул Уваров.

Кроме наименования, Алтайский фонд финансирования предпринимательства теперь имеет и новый логотип. Он представляет собой стилизованную букву «Ф», которая является начальной буквой двух определяющих деятельность организации слов — фонд и финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский фонд микрозаймов просуществовал 11 лет. За это время предпринимателям региона было выдано 5000 микрозаймов на сумму более 4 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда на 1 февраля 2021 года составляет 1 млрд 57 млн рублей.

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