Ярославль, , 12:22 — REGNUM Задолженность ресурсоснабжающих организаций и управляющий компаний за топливно-энергетические ресурсы за 2020 год выросла на 256,2 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

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Тема долгов ресурсовиков и коммунальщиков перед поставщиками топлива обсуждалась на заседании комитета Ярославской областной думы.

«По состоянию на 1 января 2021 года задолженность составила 6 миллиардов 932 миллиона 400 тысяч рублей, в том числе за покупку электроэнергии 1 миллиард 127 миллионов рублей, за купленную тепловую энергию миллиард 975 миллионов 800 тысяч рублей, за природный газ 3 миллиарда 484 миллиона 700 тысяч рублей, за мазут, уголь, дизельное топливо, дрова и торф — 344,9 миллионов рублей», — озвучил цифры первый заместитель директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Камо Мурсалян.

Самая острая проблема — долги теплоснабжающих организаций за газ. В правительстве говорят о снижении просроченной задолженности ресурсоснабжающих организаций

«Правительством Ярославской области совместно с ОАО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» в течение 2020 года реализован ряд мероприятий по урегулированию задолженностей за природный газ с «Переславской энергетической компанией», «Рыбинской генерацией», ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «Атлас-М», МУП «Расчетный центр», МУП «Энергетический ресурс», «Малая комплексная энергетика» путем заключения договоров перевода долга либо договоров о реструктуризации задолженности. Просроченная задолженность по сравнению с 1 января 2020 года уменьшилась на 150 миллионов рублей и составила 1 миллиард 535 миллионов рублей», — сообщил Камо Мурсалян.

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Снижение просрочки областные власти связывают переводом долгов МУП «Теплоэнерго» в Рыбинске на концессионера — ОАО «Рыбинская генерация». Региональные власти не оставляют намерения подписать подобные концессионные соглашения в Ростове и Переславле.

«В настоящее время правительством Ярославской области проводится активная работа по заключению концессионных соглашений по Переславлю-Залесскому и Ростовскому муниципальному району с учетом возможного перевода задолженности на потенциальных концессионеров», — отметил первый заместитель директора департамента ЖКХ Ярославской области.

Растут и долги населения за коммунальные услуги. Задолженность населения на начало 2021 года составила 5 миллиардов 380 миллионов 800 тысяч рублей. Собираемость платежей упала примерно на 1 процент. В качестве причин власти называют коронавирус и приостановление взыскания штрафов, пени и неустоек за неоплаченную коммуналку.

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