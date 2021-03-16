Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota подал патентную заявку в США на регистрацию нового названия Trailhunter. Заявка размещена на сайте Управления по патентам и товарным знакам США.

Вероятно, что Toyota даст это название какой-нибудь из своих новых моделей. Однако никаких комментариев по поводу этой новости компания пока не дала.

В опубликованном документе сообщается, что Trailhunter — это название для моделей и конструктивных элементов к нему. По предварительной информации, патентное наименование будет использоваться для спецверсии некоторых моделей компании или для одной из модификаций.

Ранее стало известно, что компания Aurora, японский автопроизводитель Toyota и поставщик автомобильных запчастей Denso подписали соглашение о сотрудничестве в сфере самоуправляемых машин. Компании будут совместно работать над созданием платформы для беспилотных автомобилей.

Читайте также: В США на продажу выставлена уникальная версия Toyota Supra