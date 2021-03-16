Даллас, США, , 12:21 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 25 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 22 очка.

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