Магас, , 12:21 — REGNUM В Ингушетии ежедневно снижается число госпитализированных в ковидные госпитали. На утро 16 марта общее количество пациентов медучреждений, созданных для оказания помощи в период пандемии коронавируса, составляет всего 83 человека.

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При этом с подтвержденным диагнозом COVID-19 из них — лишь 24 пациента, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 12 жителей республики. Подключены к аппаратам ИВЛ четверо из них.

В относительно удовлетворительном состоянии в Ингушетии остаются 152 пациента, которые проходят лечение амбулаторно.

Напомним, в декабре 2020 года в Ингушетии было в наличии 912 коек в ковидных госпиталях. Из них в январе 2021 года было занято всего 277. К настоящему времени их число снизилось втрое. В республике к 16 марта насчитывается всего 14 957 носителей коронавируса. Вылечились из них 13 229 человек. Не удалось спасти 179 жителей региона.