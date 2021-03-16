Новосибирск, , 12:20 — REGNUM В поликлиниках Новосибирской области на начало марта имелось 38 680 доз противоэнцефалитных вакцин для взрослых и 31 741 доза вакцин для детей. На складе «Новосибоблфарма» есть запас и взрослых, и детских вакцин: 186 330 и 62 775 доз соответственно. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«Вакцинироваться против клещевого энцефалита в соответствии с санитарными правилами можно круглый год. Но в текущем сезоне есть одна особенность: между прививкой против коронавируса и любой другой должен быть интервал не менее 30 дней», — уточнила главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

Напомним, что ранее в Новосибирской области был зарегистрирован первый в 2021 году укус клеща. Новосибирец пострадал, когда отдыхал на Алтае.

Читайте также: В Новосибирской области проснулись клещи

В минздраве уточнили, что в Новосибирской области эпидемический сезон клещевых инфекций начинается 1 апреля.

Отмечается, что Новосибирская область — одна из наиболее эндемичных территорий Западной Сибири по клещевому энцефалиту.