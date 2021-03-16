Москва, , 12:30 — REGNUM Россия не собирается поставлять ВВС Алжира фронтовые бомбардировщики Су-32 (экспортная версия Су-34). Об этом 16 марта сообщил пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерий Решетников.

«ФСВТС РФ не подтверждает появившуюся в сети интернет информацию о том, что Россия якобы планирует передать Алжирской Народной Демократической Республике партию самолетов Су-32», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Решетников уточнил, что в России не производятся данные самолеты для нужд ВВС Алжира.

Отметим, ранее появилась информация о том, что российская сторона планирует поставить Алжиру партию фронтовых бомбардировщиков Су-32.