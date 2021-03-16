16 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение

Артур Савин, , 12:44 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

Интернет Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что они выборочно удаляют неугодный им российский контент, говорит об их несостоятельности аргументированно противостоять изложенным фактам. Но это не повод для того, чтобы из-за чьих-то необоснованных действий был ограничен в свободном выборе простой потребитель», — пишет Александр Т.

Многие пользователи оказались согласны с позицией Захаровой. Граждане считают, что России необходимо создавать альтернативные сервисы, чтобы блокировка Западом не отразилась на доступности российского контента.

«Надо было раньше думать об этом и создавать свои независимые сети, и теперь ещё не поздно», — поделилась своим мнением Ирина З.

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«Так всегда бывает, когда в дружилки играют. Пару раз лесом послать, и сразу всё встанет на свои места», — считает Александр Т.

Нашлись и те, кто уверен, что свои аргументы необходимо подкреплять чем-то серьёзным. Иначе Запад просто проигнорирует возмущение российского МИД и дальше будет блокировать контент из РФ.

«И до какого места возмущения России, если наши доводы не подкрепляются Кольтом?» — задаётся вопросом Александр Д.

Напомним, 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1» о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент.