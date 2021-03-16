Киев, , 12:20 — REGNUM Рейтинги популярности украинских политиков в СМИ за февраль текущего года свидетельствуют, что на расстановку сил в высшей политической лиге в первую очередь повлияло противостояние офиса президента Владимира Зеленского и оппозиции, считает политолог Елена Броницкая.

Эксперт в своем комментарии 16 марта проанализировала особенности текущей внутриполитической ситуации на Украине.

Броницкая напомнила, что экс-президент Петр Порошенко, занявший четвертую позицию в рейтинге, стал официальным собственником телеканала «Прямой», а министр здравоохранения Максим Степанов присутствует в тройке лидеров, потому что тема №1 в СМИ — это эпидемия коронавируса.

«Власть провалила и старт вакцинации — кампания по прививкам началась не 15 февраля, а только 10 дней спустя. Да и китайскую вакцину Sinovac, о которой Степанов и компания рапортовали, начиная с декабря месяца, украинцы в итоге так и не увидели. Вместо этого, Степанов в авральном порядке полетел в Индию, откуда привез 500 тысяч доз Covishield. Индийская реплика AstraZeneca мало того, что не гарантирует качества британско-шведской вакцины, так еще и во всем мире ее раздают бедным странам бесплатно. А «зеленые» умудрились купить Covishield для Украины, да еще и втридорога», — подчеркнула эксперт.

В то же время, как пояснила Броницкая, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выдвинулся на первый план в рейтингах популярности в СМИ в результате войны, которую власть во главе с Зеленским развернула против ОПЗЖ и лично главы политсовета партии.

«Сначала 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, критиковавших власть и транслировавших мнение оппозиции (этот шаг уже осудили ООН и международные федерации журналистов). А затем последовали санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще ряда граждан Украины и России», — напоминает эксперт.

Броницкая уверена, что офис президента, начав политическую «войну» против Медведчука, добился только роста рейтинга оппозиционного политика.

«Но самое удивительное, что история войны офиса президента против своего главного политического оппонента оказалась иллюстрацией классической поговорки про «не так сталося, як гадалося» (не так получилось, как думалось — перевод с укр.). Спустя месяц мы видим, что власть своими репрессиями добилась разве что роста рейтинга оппозиции. Вплоть до того, что в начале марта центр «Социальный мониторинг» назвал Медведчука вторым среди наиболее предпочтительных кандидатов в президенты (Зеленский — 24,6%, Медведчук — 16,3%, Порошенко — 15,1%)», — аргументировала политолог.

Она также добавила, что согласно рейтингам в партийном зачете «Слуга народа» либо пропустила ОПЗЖ вперед, либо делит с ней лидирующую позицию.

По словам Броницкой, занявший первое место президент Владимир Зеленский в феврале продемонстрировал резкий разворот политического курса.

«А война против ОПЗЖ и Медведчука показала, кого власть сегодня считает своим главным политическим оппонентом. В феврале Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну на Донбассе, то президентом Украины должен стать другой человек. Да и иностранная пресса начала очень критично писать о Зеленском. Серьезным «красным сигналом» стала статья в крупнейшей немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» о том, что украинцы разочаровываются в Зеленском, а также, что редко у какого украинского президента рейтинг падал так стремительно», — подчеркнула специалист.

Резюмируя, она еще раз подчеркнула, что на расстановку сил в высшем эшелоне повлиял новый виток политической борьбы, когда в феврале власть во главе с Зеленским начала «настоящую войну» против своего главного идеологического и политического оппонента.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании СНБО продолжится рассмотрение вопросов о введении санкций к юридическим и физическим лицам к дополнение к уже введенным февральским, но не уточнил, в отношении кого. Силовик лишь подчеркнул, что ситуация с введением санкций «обязательно будет продолжена».