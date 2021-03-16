Вашингтон, , 12:15 — REGNUM В каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass появится популярная инди-игра Undertale. Об этом 16 марта сообщил портал GamesRadar.

Отмечается, что, как и в случае версий для PlayStation и Switch, вариант Undertale для Xbox Game Pass получит эксклюзивный контент. Стоит отметить, что некоторым поклонникам игры этот момент может доставить неудобства, поскольку они не смогут перенести в эту версию Undertale сохранения из вариантов для ПК и Xbox.

https://twitter.com/UnderTale/status/1371585544174497792

Релиз Undertale состоялся 15 сентября 2015 года. Это ролевая инди-игра, сюжет которой рассказывает о том, как один ребёнок случайно попадает в подземный мир, в котором живут монстры.

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